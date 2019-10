Inês Patrocínio mostra barriga no último mês de gravidez

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:31 Facebook

Na reta final da segunda gravidez, Inês Patrocínio mostrou uma fotografia da barriga. A irmã de Carolina Patrocínio vai ser mãe de um rapaz. Inês Patrocínio prepara-se para repetir a experiencia da maternidade dois anos após o nascimento da primeira filha, Alice. No perfil de Instagram, a advogada registou o último mês de gestação com uma foto. “Cada gravidez – e cada bebé que nasce – é um milagre. Nos dias que correm, nunca é demais lembrar”, escreveu. View this post on Instagram Cada gravidez – e cada bebé que nasce – é um milagre. Nos dias que correm, nunca […]