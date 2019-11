Inês Patrocínio revela reação da filha ao conhecer irmão recém-nascido

NTV Hoje às 12:50, atualizado às 13:05 Facebook

Dois dias após o nascimento do segundo filho, Inês Patrocínio mostrou detalhes do primeiro encontro entre a filha mais velha e o irmão recém-nascido. A irmã da apresentadora da SIC Carolina Patrocínio enterneceu os seguidores do perfil de Instagram ao partilhar um vídeo no qual revela a reação de Alice, de dois anos, ao conhecer Pedro. Recorde-se que Pedro e Alice, são furto do casamento entre Inês Patrocínio e Pedro Rocha e Melo. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Inês Patrocínio mostra barriga no último mês de gravidez