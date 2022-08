Inês Sousa Real: "A minha banda sonora vai ser Earthling, de Eddie Vedder"

JN Hoje às 09:45 Facebook

Os dez mandamentos do verão de Inês Sousa Real, deputada do PAN.

1 - Quando entro de férias, deixo logo...

A roupa mais formal de lado.

2 - Se pudesse ir para uma ilha deserta levava comigo...

O marido e o gato!

3 - Nas férias, o telemóvel anda sempre...

Apesar de andar sempre comigo, fica maioritariamente na mala!

4 - É este ano que vou ler...

Algumas leituras sobre o empoderamento da mulher e os riscos que persistem no século XXI, e tenho na minha lista o "Querida Ijeawele", de Chimamanda Ngozi Adichie, e "História de uma serva", de Margaret Atwood, e ainda "A última criança na Natureza", de Richard Louv, que fala sobre o impacto negativo da falta da Natureza na vida das crianças, especialmente as que vivem em contextos urbanos.

5 - A minha banda sonora deste verão vai ser...

Earthling, de Eddie Vedder

6 - O que mais me irrita nas férias é...

Saberem sempre a pouco.

7 - Os amores de verão são...

Como...o meu amor veio no final de verão, com ele sou casada há 11 anos e namoro há 17, sendo um amor para todas as estações do ano!

8 - Nas férias tento sempre comer...

Mais do que de forma saudável, ter tempo para estar com a família e amigos, sem pressas, à volta da mesa!

9 - Se me ligarem do trabalho...

Atendo sempre ou se não conseguir retribuo assim que possa! Ser deputada e porta-voz de um partido político é um trabalho a tempo inteiro.

10 - Um verão que jamais esquecerei é...

Aquele em que, no final de curso, em viagem a Estrasburgo, visitei o antigo campo de concentração de Natzweiller-Struthof, na cidade de Schirmeck, a 50 km de Strasbourg, o que me marcou profundamente.