Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin avançam para o divórcio

Sara Oliveira Hoje às 12:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Casal acordou "interromper a relação matrimonial", depois de virem a público fotografias de Iñaki Urdangarin com outra mulher. Em comunicado conjunto, o antigo jogador de andebol e a infanta Cristina garantem que o compromisso em relação aos quatro filhos "permanece intacto".

Previsível, a separação da Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin foi confirmada esta segunda-feira através de um comunicado oficial enviado pelo casal à agência EFE.

"De comum acordo, decidimos interromper a nossa relação matrimonial. O nosso compromisso com os nossos filhos permanece intacto. Dado ser uma decisão de âmbito privado, pedimos o máximo respeito a todos os que nos rodeiam ", lê-se no texto assinado pelos protagonistas.

Casados desde outubro de 1997, os ex-duques de Palma não entraram em pormenores, até porque a decisão é recente. De resto, sabe-se que a separação foi precipitada pelas imagens que, a semana passada correram Mundo, mostrando Iñaki com Ainhoa Armentia, com quem trabalha num escritório de advogados em Vitoria, no País Basco.