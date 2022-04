Infanta Sofía chega aos 15 anos sem papel definido na monarquia espanhola

Segunda filha do rei Felipe VI e de Letizia celebra esta sexta-feira mais um aniversário, longe da irmã, a princesa Leonor, que é herdeira ao trono e estuda no Pais de Gales.

Não é uma questão de preferência, mas sim o legado que faz com que a infanta Sofía siga, de certa forma, à sombra da irmã, a princesa Leonor, que por ser mais velha herdou a responsabilidade direta de suceder ao pai no trono espanhol. A filha mais nova do rei Felipe VI e Letizia celebra esta sexta-feira o 15.° aniversário, pela primeira vez sem a mana herdeira por perto e também sem o seu papel definido na casa real.

Como é habitual, Felipe e Letizia não divulgam factos da vida pessoal, mas as suas agendas não contemplam qualquer compromisso esta sexta-feira, deixando-os livres para o aniversário de Sofía. Sempre sem esbanjar, até porque a monarquia espanhola é a mais austera da Europa e o rei é mesmo o menos rico, tendo declarado um património de 2,6 milhões de euros, incluindo contas correntes ou poupança e títulos, obras de arte, antiguidades e joias valiosas.

Ao contrário de Leonor que, em outubro de 2020, quando fez 15 anos, teve que se contentar com os "parabéns a você" reservados à intimidade da Zarzuela por causa da pandemia, prevê-se agora maiores festejos para a infanta. Desconhecidos os detalhes, certo é que a princesa herdeira será a grande ausente, por estar a estudar no País de Gales, restando-lhe juntar-se através de videochamada.

O futuro de Sofía continua uma incógnita, por ser a segunda filha dos reis e ser remota a hipótese de se coroar rainha, mesmo ocupando o segundo lugar na linha de sucessão. Até ao momento, não se sabe se continuará a estudar em Madrid ou se seguirá o exemplo de Leonor, mais velha um ano e meio. O ano passado, a princesa das Astúrias mudou-se para o Reino Unido, para prosseguir os estudos secundários no UWC Atlantic College. Antes, frequentou o colégio de Nuestra Señora de los Rosales, a escola privada na capital espanhola onde a irmã mais nova permanece. Felipe também foi aluno da instituição até aos 17 anos, passando depois pelo Lakefield College, em Toronto, antes de ingressar na universidade.

A última vez que Sofía foi vista em público foi nas vésperas da Páscoa, quando visitou um centro de refugiados ucranianos com os pais e a irmã. Foi a primeira desde que há seis meses participou num evento com os reis. De resto, ficou com a agenda vazia desde que Leonor se mudou para o País de Gales, contrariando as expectativas de substituir a herdeira em algumas ocasiões. Especialistas da realeza lembram contudo que foi exatamente aos 15 anos que Leonor se estreou sozinha num ato oficial.