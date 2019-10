Instagram em baixo temporariamente após Jennifer Aniston criar conta

NTV Hoje às 11:04, atualizado às 11:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Jennifer Aniston criou, esta terça-feira, uma conta no Instagram. O problema é que a adesão dos seus seguidores foi tanta que horas após o perfil ter criado a plataforma foi a baixo temporariamente. A atriz de 50 anos deixou-se vencer pela era digital. Na primeira fotografia que publicou na referida rede social, a intérprete aparece ao lado dos protagonistas da série “Friends”: Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. Na legenda, pode ler: “E agora somos AMIGOS de Instagram também! Olá, Instagram!” View this post on Instagram And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM 👋🏻 […]