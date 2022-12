Insuficiência renal e cardíaca entre as causas da morte de Jô Soares

JN Hoje às 11:34 Facebook

Quatro meses passaram desde a morte de Jô Soares e só agora foram conhecidas as causas da morte. Aos 84 anos, o humorista brasileiro morreu com uma insuficiência renal e cardíaca, estenose aórtica e fibrilação arterial.

Jô Soares morreu na madrugada do dia 5 de agosto, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, aos 84 anos, mas até agora não se sabia quais as causas da morte.

Segundo o portal "Notícias da TV", que teve acesso à certidão de óbito, José Eugénio Soares morreu "durante a madrugada por insuficiência renal e cardíaca, estenose aórtica e fibrilação arterial". O humorista teve também um estreitamento da abertura da válvula aórtica, que controla a saída do sangue do coração.

O óbito do brasileiro foi confirmado pela ex-mulher Flávia Pedra, numa mensagem na rede social Instagram.

Jô nasceu José Eugénio Soares, a 16 de janeiro de 1938, no Rio de Janeiro. Foi humorista, apresentador de televisão, escritor e ator.

Na vida pessoal, Jô Soares foi casado com a atriz Therezinha Millet Austregésilo, entre 1959 e 1979, com quem teve o único filho, Rafael Soares, falecido em 2014. Foi também casado com a atriz Sílvia Bandeira, entre 1980 e 1983, e fez uma das parelhas mais conhecidas dos anos 80 do século passado, quando namorou com a atriz Cláudia Raia.