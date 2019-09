Ana Guiomar de volta à TVI para apresentar concurso ao fim da tarde

Sara Oliveira Hoje às 09:55 Facebook

Determinada em recuperar a liderança nas audiências, a TVI continua a acertar ponteiros e a anunciar novidades. Ana Guiomar está entre as apostas para uma nova era, agora sob a batuta de Felipa Garnel, a nova diretora de programas da estação de Queluz de Baixo.

A atriz regressa ao canal onde se deu a conhecer na série juvenil "Morangos com açúcar" para, ao lado da também atriz Rita Salema e de Pedro Fernandes, apresentar um novo programa diário previsto para os finais da tarde. O concurso tem estreia prevista para meados de outubro e o trio vai testar os concorrentes ao nível da criatividade e conhecimentos.

"Estou contente com o regresso à TVI, sinto-me feliz por acreditarem em mim. Espero vir a ter grandes desafios profissionais, começando por este programa com a Rita Salema e o Pedro Fernandes", assumiu Ana Guiomar, à boleia do anúncio oficial.

Com uma carreira também consolidada na representação, Rita Salema manifestou-se "muito feliz com o convite da Felipa Garnel e da Fremantle" e "ainda mais feliz por voltar à TVI, para fazer parte de um programa divertido e descontraído". Destacou, ainda, "a possibilidade de voltar a trabalhar com a Ana Guiomar", a quem dirige os melhores elogios.

Atualmente, podemos ver Ana Guiomar no elenco do programa da RTP "Desliga a televisão" e na série da SIC "Golpe de sorte". E, foi na TVI que, em 2016, se estreou como apresentadora com o talent show "Best Bakery".