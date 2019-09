Jorge Corrula: "Não acredito que se seja mau só porque sim"

Rui Pedro Pereira Hoje às 11:13 Facebook

É o vilão do momento e está na série líder de audiências da SIC, mas garante que os telespectadores até simpatizam com "Caio", que engana a própria mãe, Maria do Céu Garcia (interpretada por Maria João Abreu), em busca da fortuna que a ex-vendedora de fruta ganhou com o Euromilhões.

O segurança de "Golpe de sorte" é perito em esquemas, mas a verdade, diz o ator, é que a sua infância sofrida num orfanato ao lado de Miriam (Dânia Neto), a parceira no crime, pode justificar as ações.

Se hoje à noite "Caio" vai continuar os seus planos no terceiro canal, Jorge Corrula, 41 anos, entra, também hoje à noite, na RTP1 no programa "Desliga a TV", ao lado de Patrícia Tavares, Márcia Breia, Fernando Mendes ou Carlos Cunha. "É uma espécie de zapping que as pessoas vão poder fazer sem mudar de canal. Vamos gozar com o que temos produzido de bom e de menos bom", diz o ator, que também vai brincar com "Caio". "Sou o primeiro a gozar comigo e sempre pus um pé na comédia", remata.

Empatia do público

E é em "Caio" que se centrou mais a conversa que teve com o JN. "As pessoas não me tratam mal na rua. Já não confundem a personagem com o ator. Pelo contrário, há uma grande empatia com o Caio, se bem que, normalmente, com personagens que fazem coisas menos positivas costuma haver um sentimento de repulsa".

O companheiro da atriz Paula Lobo Antunes, grávida da segunda filha do casal, admite que, com a sua personagem, "há simpatia pelo comportamento desviado da personagem, o que é curioso". E explica: "No início das gravações falei da comparação com o filme 'Bonnie e Clyde', no qual a personagem masculina era idolatrada por toda a gente, embora fosse um fora da lei. Isso devia ser objeto de estudo, as pessoas sentirem-se identificadas com o lado negro".

O ator alega que há motivos para não se ter caráter. "Não é a primeira vez que faço de vilão e não acredito que se seja mau só porque sim. Há circunstâncias que levam as pessoas a ter comportamentos desses. Dei um grande suporte comportamental ao Caio para ele ser assim. É interessante ver que esse trabalho de contextualizar a personagem é agora reconhecido pelo público, mais de que só as ações da personagem", frisa.

A liderança das audiências da série apanhou o elenco de surpresa. Para Jorge Corrula, há vários "ingredientes" nesta "receita" e um "fator importantíssimo, que é a Maria João Abreu". E agora? "Os atores costumam ficar ansiosos para o projeto a seguir. Não é o meu caso. Estou de férias porque fiquei esgotado com 'Golpe de Sorte' e preciso de ganhar memórias novas para fazer personagens diferentes".