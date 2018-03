Nuno Gama desperta consciências na ModaLisboa

Sara Oliveira Hoje às 12:27 Facebook

Twitter

Lançar tendências pode ser muito mais do que mostrar roupa, podendo ser uma forma de intervenção social. Nuno Gama provou isso mesmo, ao fechar o segundo dia da 50.ª edição da ModaLisboa.

No pavilhão Carlos Lopes, Nuno Gama transformou o desfile num verdadeiro espetáculo que começou com os tradicionais Caretos de Podence, de Macedo de Cavaleiros.



O estilista bebeu inspiração nas cores e trajes Macedo de Cavaleiros e de Miranda do Douro, principalmente nas capas, e terminou com uma sentida homenagem a Zé Pedro, o guitarrista dos "Xutos e Pontapés" falecido a 30 de novembro, ao som do tema "Homem do Leme" interpretado por Xande. O público aplaudiu de pé.

Antes, viram-se modelos a vestir t-shirts com a frase "Não adoto este silêncio" contra as adopções ilegais da IURD, associando-se ao movimento desencadeado pela investigação da TVI, assinada por Alexandra Borges, Judite França e Ana Leal. A iniciativa da ModaLisboa "levou uma nova brisa ao assunto", consideraram Alexandra Borges e Judite França, presentes no pavilhão Carlos Lopes.

Presença já habitual nas passagens de Nuno Gama, o ator José Fidalgo aproveitou o facto de estar em Portugal, entre gravações da novela da Globo "Deus Salve o Rei" no Brasil, e integrou o casting, fazendo suspirar muitas das mulheres na primeira fila e que, ao longo do dia de sábado, também se destacaram no certame.

A maioria marcou presença para aplaudir o talento de Luís Carvalho, o criador da indumentária exibida pela atriz Sofia Ribeiro que, no local, ouviu elogios de Lili Caneças pela sua interpretação em "A Herdeira" na TVI.



À margem das tendências outono-inverno 2018/19 foram muitos os famosos que aceitaram o convite para acompanhar as novidades, partilhando também estilo na ocasião.