150 profissionais dispensados sem aviso de novela da CMTV

Serão cerca de 150 os profissionais que foram dispensados na passada quarta-feira, "sem aviso prévio", da novela "Alguém perdeu", emitida pelo canal generalista do "Correio da Manhã".

O número foi avançado pelo site "Impala", e não confirmado pelo diretor executivo da CMTV, Carlos Rodrigues que, em declarações ao JN, alegou desconhecer "o número exato de pessoas, de atores a técnicos, que foi necessário envolver nesta produção", da responsabilidade da SP-Televisão.

Para além dessa dispensa, foi escrito que a ordem era "para parar", dado que a CMTV não quer gastar mais dinheiro, afirmações que Carlos Rodrigues não refuta de forma direta, afirmando, apenas, que a "Cofina cumpre as suas obrigações contratuais".

O primeiro trabalho de ficção do canal do "Correio da Manhã" não terá produzido os resultados esperados [em termos de audiências] e, por isso, diz o mesmo responsável, decidiu-se "encurtar a duração da narrativa para 82 episódios [eram 200]", acreditando "que a produtora tomará todas as medidas que considerar necessárias para acomodar a nova realidade da novela."

Desmentido que "Alguém perdeu", com Anabela Teixeira, António Pedro Cerdeira, Ricardo Trêpa, João Mota e Almeno Gonçalves no elenco principal, tenha sido cancelada, Carlos Rodrigues sublinha que a novela continua na grelha [passou das 20.30 para s 19 horas], apesar de "um desempenho inferior ao do próprio canal, ficando sempre abaixo da média da estação, e prejudicando a performance diária."

Sem nunca referir o peso negativo o trabalho de ficção, estreado há dois meses, o diretor executivo salienta: "Parte considerável do nosso sucesso advém da permanente auscultação de todas as mensagens que os nossos espetadores nos fazem chegar. Nestes dois meses de emissão [...] esperaram pacientemente pelas melhorias que a SP pudesse concretizar, com a nossa ajuda, na novela. Chegou a hora de atuar de acordo com o seu feed back". Ou seja, encurtar os episódios.

O JN tentou ontem, de forma repetida, entrar em contacto telefónico com a SP-Televisão, que também faz produções para a SIC, mas não conseguiu.