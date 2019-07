A bailarina russa que inspira o novo avançado do FC Porto Zé Luís

NTV Hoje às 10:00, atualizado às 10:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Chama-se Alesenka Lesenka, é bailarina russa e a namorada do novo reforço do ataque dos “dragões”, Zé Luís. Os dois, juntos, “partem a loiça toda”. Zé Luís chegou dos russos do Spartak Moscovo para o FC Porto e com ele trouxe a fama da beleza da namorada, Alesenka Lesenka. A morena é bailarina, coreógrafa e tem uma escola de dança na Rússia, a prestigiada Kvartal. Com 800 mil seguidores no perfil de Instagram, Alesenka Lesenka destaca-se pela sua beleza e forma física, que cativou o cabo-verdiano agora ao serviço dos vice-campeões nacionais. Os dois partilham fotos do namoro nas redes […]