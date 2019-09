NTV Ontem às 22:30 Facebook

“A Caixa de Mensagens” é a nova aposta do TVI Player e conta com a apresentação da repórter Inês Gutierrez . O programa terá na sua estreia Maria Cerqueira Gomes. O formato de entrevistas tem a sua estreia agendada para esta quarta-feira e estará disponível um novo episódio todas as semanas na plataforma online da estação de Queluz de Baixo. Em cada programa o convidado tem seis caixas numeradas, escolhendo a ordem de abertura. Cada caixa tem uma mensagem, assinada por um remetente. O convidado terá de descobrir se é verdadeira ou falsa, ou seja, se o conteúdo foi realmente […]