A chegada das gémeas de Helena Costa a casa

NTV Ontem às 23:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Mercedes e Maria do Mar, as filhas gémeas de Helena Costa, já estão em casa. A atriz admite que não tinha tudo organizado como queria, mas que as meninas estão confortáveis. Finalmente, em casa. Helena Costa já levou as gémeas recém-nascidas para o conforto do lar. Mercedes e Maria do Mar deixaram o hospital e estão, agora, no “ninho”. “O momento de ir para casa… é um alívio mas faltaram quatro ou cinco dias para ter mesmo tudo organizado”, referiu a intérprete no perfil de Instagram. “Para a próxima já sei e vocês tinham tudo pronto? No entanto há coisas […]