A colombiana que acompanha o novo jogador do FC Porto Matheus Uribe

A modelo e empresária Cindy Álvarez García é mulher de Matheus Uribe, o novo reforço para o meio campo do dragão, e mãe dos dois filhos. O internacional colombiano Matheus Uribe, de 28 anos, que alinhava no Club América, chegou à Invicta para assinar um contrato para as próximas quatro épocas pelo FC Porto e a acompanhá-lo trouxe a mulher, Cindy Álvarez, e os dois filhos, Antonia e Esteban. A modelo, de 29 anos, que conquistou o jogador há alguns anos, destaca-se não só pela beleza e boa forma física como pela veia empreendedora, pois conta com a própria marca […]