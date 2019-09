A coreografia de Herman José nos Emmys

NTV Hoje às 14:20, atualizado às 14:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Herman José protagonizou, esta sexta-feira, uma coreografia que está a incendiar as redes sociais. O humorista contou com a ajuda do apresentador Nuno Eiró. O profissional da RTP marcou presença na cerimónia da semifinal dos Emmys International, em Belém. Cá fora, no meio de toda a agitação da noite, o comediante aproveitou para ensinar uma coreografia a Nuno Eiró. “A coreografia já está. A música chega dentro de semanas”, escreveu Herman José na legenda do vídeo publicado no perfil de Instagram. View this post on Instagram A coreografia já está. A música chega dentro de semanas. #teaser #emmysportugal #topsecret #coronel […]