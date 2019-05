A dedicatória de Carolina Deslandes aos filhos: "Quando vocês nasceram eu nasci também"

JN Hoje às 13:27 Facebook

Os fãs e seguidores de Carolina Deslandes já há muito foram habituados a deleitar-se com os textos que a cantora vai deixando no blogue pessoal e nas redes sociais. E, neste primeiro domingo de maio, em que se celebra o Dia da Mãe, voltaram a encantar-se.

É com um prelúdio carinhoso - "Queridos filhos, meus mosqueteiros" - que ​a cantora e compositora portuguesa começa um texto dedicado aos três filhos, Santiago, Benjamim e Guilherme, o mais novo, nascido em dezembro passado.

E é com um pedido de desculpas que continua: "Perdoem-me todas as vezes em que não estou, perdoem a minha ausência e o meu cansaço. Não sou tão perfeita como gostaria, mas não há uma partícula de mim que não viva para vocês e para vos ver felizes. Quando saio é por vocês, para que vos possa dar a vida que sempre sonhei dar, para que vos possa deixar orgulhosos!"

"Quando acabam os concertos e venho para casa nunca deixo de sentir borboletas na barriga por saber que vocês estão lá, à minha espera, à espera de um abraço e de se colarem ao meu peito", escreveu a autora de êxitos como "Mountains" (do álbum "Blossom", 2016) e "A Vida Toda" ("Casa", 2018).

Numa publicação que somou mais de nove mil "gostos" em apenas uma hora, a antiga participante do programa "Ídolos" e atual jurada de "La Banda", da RTP1, disse estar a viver "uma vida com muito menos horas de sono e muito mais horas de sonho".

"Ver o mundo ao vosso lado pela primeira vez tem sido a mais bonita missão que já vivi. Prometo ir além de mim para vos ver felizes (...) e deixar-vos voar quando for tempo, com a certeza de que existe um abrigo ansioso pelo vosso regresso. Não vos vou proteger sempre do mundo, mas tenho um colo guardado para curar todas as dores onde vocês serão sempre pequeninos. Obrigada por me terem escolhido, obrigada por confiarem em mim. Quando vocês nasceram eu nasci também", terminou.