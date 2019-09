À espera do “sim” de Sofia Cerveira, Gonçalo Diniz pensa em adoptar

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:52 Facebook

O ator já ofereceu o anel à namorada e agora só falta subirem ao altar. A filha, Vitória, pode vir a ter um irmão… adotado. Gonçalo Diniz está de volta à ficção nacional com a personagem de Gonçalo, o bombeiro da novela “Nazaré” (SIC), que sofreu queimaduras graves num braço logo no primeiro episódio. À margem da trama, o ator está feliz da vida: pediu a companheira, a apresentadora Sofia Cerveira, em casamento, admite adoptar uma criança e está a terminar o filme que retrata a sua luta contra o cancro. Desafiado pelos jornalistas a falar do casamento há muito […]