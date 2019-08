A estudar no Brasil, Pedro Teixeira já não esconde as saudades de casa

NTV Hoje às 17:35, atualizado às 17:41 Facebook

A aprender culinária no Brasil, Pedro Teixeira já não esconde as saudades que tem de casa e da sua família que está em Portugal. O ator fez as malas e mudou-se temporariamente, no final do mês de julho, para território brasileiro, onde está a reunir os diplomas de chef na escola de cozinha mais respeitada do mundo “Le Cordon Bleau”. As saudades começam a apertar e o namorado da atriz Sara Matos utilizou o perfil da rede social Instagram para deixar uma mensagem. “Um tuga com saudades”, pode ler-se na descrição. https://www.instagram.com/p/B0v4XsAgPGO/ TEXTO: Tiago Firmino LEIA TAMBÉM: Pedro Teixeira assiste […]