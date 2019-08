A foto ousada de Marta Melro na piscina que fez corar até o namorado

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Não há ninguém que não fale dela na tarde deste sábado: Marta Melro publicou uma foto em topless no perfil de Instagram e os seguidores – Paulo Vintém incluído – caíram aos seus pés… O verão não aquece nem arrefece, por isso, enquanto os 30 graus prometidos para estes dias não chegam, as famosas vão fazendo tudo o que podem para puxar pelo tempo quente. Foi o que fez a atriz Marta Melro, que tirou os trunfos todos para atrair o sol. View this post on Instagram 👒👙💫🙌🏽 . . . #damnireallyneedavacation A post shared by Marta Melro 🐾 (@martamelroblackbird) […]