A frase de Cinha Jardim sobre o Alentejo que está a “incendiar” a Internet

A comentadora do “Você na TV!” esteve em Mourão na apresentação de um novo empreendimento. Mas é uma frase sobre o Alentejo que está a dar que falar. Segundo a “socialite” a zona está na moda devido ao “aparecimento de pessoas de outras estirpes sociais”. Não se fala noutra coisa nas redes sociais desde que Cinha Jardim deu uma entrevista à Rádio Campanário a propósito da inauguração da Herdade dos Salgados, o novo empreendimento de quatro estrelas à beira do Alqueva. À boleia do tema do turismo, a comentadora do “Você na TV!” (TVI) acabou por abordar o facto de […]