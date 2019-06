A homenagem de Carolina Deslandes ao pai e filha que morreram a atravessar o rio

JN Hoje às 15:34 Facebook

Twitter

Partilhar

A cantora portuguesa Carolina Deslandes compôs uma música sobre Óscar e Valeria, o pai e filha cujos corpos foram encontrados na segunda-feira, no Rio Grande, México, que tentavam atravessar para entrar nos Estados Unidos.

A imagem de um pai e uma filha abraçados, sem vida, num rio que traça a fronteira entre o México e os EUA chegou ao resto do mundo como chegam sempre as fotografias que retratam momentos humanitariamente trágicos. Envolta em tristeza, indignação, frustração comum. Há de cair no esquecimento como as outras, mas ficará eternizada numa canção cantada em português.

A artista Carolina Deslandes, jovem cantora, mãe de três filhos, não ficou indiferente ao caso e homenageou as duas vítimas de El Salvador dando uso ao que de melhor sabe fazer: música. A autora do álbum "Casa" divulgou, no Instagram, dois vídeos em que surge a cantar uma música sobre o tema escrita por si, acompanhada à guitarra pelo companheiro, o também músico e produtor Diogo Clemente.

"Ontem, às 4 da manhã, na segurança da minha casa, não conseguia dormir a pensar na fotografia do pai e filha que morreram a tentar atravessar a fronteira do México com os EUA. Fiz uma canção. Para que não sejam esquecidos. Para que o mundo se lembre deles. Para que nós nos lembremos deles", escreveu Carolina Deslandes na legenda da publicação, onde deixou também a letra da canção.

Além de homenagear Óscar e Valeria, a música é uma crítica ao mediatismo passageiro que se cria e que rapidamente dá lugar a outras matérias.