A idade não passa por ela. Sónia Araújo em grande forma na praia aos 48 anos

A comunicadora da RTP1 deu um salto à praia e os seguidores ficaram rendidos com a boa forma física de Sónia Araújo. Aos 48 anos, Sónia Araújo continua a ser uma das mulheres mais apreciadas pelos internautas. A apresentadora da RTP1 gozou um dia de folga na praia e a imagem em biquíni seduziu milhares de seguidores. View this post on Instagram Bikini mood 😊 @frambooesas @eugeniocamposjewels A post shared by sonia araujo (@sonia_l_araujo) on Aug 5, 2019 at 4:12am PDT “Belíssima”, “tão atraente” ou “que classe” foram algumas das palavras que os fãs encontraram para definir a fotografia publicada […]