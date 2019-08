A luta de Matilde Breyner para ganhar peso. A solução pode estar… no namorado

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 12:01 Facebook

Matilde Breyner voltou a abordar nas redes sociais a sua luta para ganhar peso. A atriz confessa que uma das soluções… pode ser o namorado, o também intérprete Tiago Felizardo. “Meu Di, chega rápido”. É com esta curta frase que Matilde Breyner anseia pelo regresso do noivo, Tiago Felizardo, que está a viver em Los Angeles, nos Estados Unidos. Além das saudades, há outro pormenor que faz com a recente concorrente do programa da TVI “A Tua Cara Não me É Estranha” deseje reencontrar o também ator: é que o jovem parece ter um papel fundamental no equilíbrio físico de […]