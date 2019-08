A lutar contra o cancro, Bárbara Guimarães diverte-se no Festival do Sudoeste

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:40 Facebook

Bárbara Guimarães inspirou-se em milhares de pessoas e viajou para o Alentejo. A apresentadora foi divertir-se no Meo Sudoeste, enquanto luta contra o cancro da mama. Momentos de diversão. Há quase um ano que Bárbara Guimarães luta contra um cancro da mama e, sempre que pode, tenta tirar momentos para si para se esquecer durante algum tempo desta dura batalha. Depois de ter passado pelo NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés, a apresentadora rumou a outro festival, o Meo Sudoeste, que se realiza na Zambujeira do Mar, no Alentejo. View this post on Instagram Juntei-me á Tribo!! O caminho […]