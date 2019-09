A lutar contra o cancro, Bárbara Guimarães mostra-se grata pela vida

NTV Hoje às 10:40, atualizado às 11:09 Facebook

Bárbara Guimarães mostrou-se completamente grata pela vida numa fase em que se encontra a lutar contra um cancro. A atriz mereceu diversos elogios. A apresentadora, que está afastada do ecrã há algum tempo a lutar contra esta doença, esteve a passear pela Quinta da Comporta. O momento foi eternizado no perfil de Instagram. “Aqui estou que nem uma árvore centenária!” escreveu Bárbara Guimarães numa legenda em que ainda é possível ler-se a mensagem “gracias a la vida” (“Obrigado à vida”, traduzido em português). View this post on Instagram Aqui estou que nem uma árvore centenária ! 💚💋 #graciasalavida #quintadacomporta A […]