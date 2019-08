A lutar contra o cancro, Bárbara Guimarães partilha imagem inédita de esperança com o namorado

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:47 Facebook

Uma mensagem de fé. A lutar contra um cancro da mama, a apresentadora partilhou uma imagem ao lado do namorado, Carlos Pegado. Ela não desiste. Diagnosticada, há mais de um ano, com um cancro na mama, Bárbara Guimarães continua a travar a dura batalha contra a doença. A apresentadora tem-se mostrado esperançada na total recuperação e, para isso, vai contando com aqueles que estão mais próximos: a mãe, os filhos, os amigos e o namorado, Carlos Pegado. Neste fim de semana, a apresentadora publicou na Internet mais uma mensagem de fé e de amor, ao aparecer ao lado do companheiro […]