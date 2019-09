A lutar contra o cancro, Bárbara Guimarães promete não deixar de batalhar

NTV Hoje às 18:20, atualizado às 18:27 Facebook

A apresentadora voltou ao Instagram para dizer aos milhares de seguidores que não vai deixar de lutar contra o cancro da mama. Bárbara Guimarães está convicta de que vai vencer a luta contra o cancro da mama. A apresentadora, que se notabilizou na SIC, publicou esta sexta-feira uma imagem montada num cavalo, a prometer ganhar as batalhas. View this post on Instagram grandes batalhas merecem enormes refúgios ! #always #fighting #hope #strong #ww will back! A post shared by Bárbara Guimarães (@barbaraguimaraesbg) on Sep 27, 2019 at 8:20am PDT “Grandes batalhas merecem enormes refúgios!” escreveu Bárbara, com os hashtags “Luta”, […]