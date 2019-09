A lutar contra o cancro, Bárbara Guimarães regressa à SIC

NTV Hoje às 09:45, atualizado às 10:02 Facebook

Bárbara Guimarães regressou a uma casa na qual passou muitos anos. A apresentadora esteve na SIC ao lado da amiga Sofia Cerveira. Surpresa nos corredores da SIC. Longe da esfera mediática por estar a lutar contra um cancro da mama, Bárbara Guimarães foi visitar a estação na qual apresentou diversos programas, entre eles os “Globos de Ouro” e onde se notabilizou como comunicadora. Com um cabelo um pouco mais comprido do que da última vez que tinha sido vista publicamente, no festival NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés, Bárbara Guimarães foi recebida pela amiga Sofia Cerveira. View this post […]