A lutar contra um tumor, Sara Carbonero refugia-se na praia

NTV Hoje às 11:50, atualizado às 11:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Após ter-lhe sido diagnosticado cancro nos ovários, Sara Carbonero refugiou-se na praia para desfrutar de um dia de descanso. Sem espaço para as tradicionais férias em família, nem o regresso às respetivas terras natais, a jornalista espanhola, de 33 anos, tem aproveitado esta fase difícil para desfrutar da companhia da família, especialmente do marido, Iker Casillas, e dos filhos, Martín, de cinco anos, e Lucas, de três. Na conta de Instagram, Sara Carbonero partilhou uma fotografia de biquíni, durante um dia de descanso de praia. “A vida perto do mar é vida”, escreveu na descrição, numa das hashtags. View this […]