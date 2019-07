“A maior ferramenta é o amor”. Joana Câncio encantada com o bebé

NTV Hoje às 14:40, atualizado às 15:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois do nascimento do seu segundo filho, Lourenço, Joana Câncio tem desfrutado ao máximo destes dez meses que passaram e está encantada com o amor que existe entre mãe e filho. A atriz, que colocou a vida profissional de parte para se dedicar aos filhos, recorreu ao perfil de Instagram para mostrar publicamente o quão gratificante tem sido ver crescer o pequeno Lourenço. “Este amor. Dorme na sua caminha mas às vezes dorme com os pais. Come na cadeira da papa, mas às vezes come no carrinho de passeio a ver bonecos. Brinca sozinho durante um bom tempo, mas também […]