A manhã perfeita de Iva Lamarão no Alentejo

Iva Lamarão saiu de Lisboa e apanhou a autoestrada para o Alentejo. Já instalada num hotel, caiu na piscina e desfrutou da vista espetacular de um lago, com os montes ao fundo. A apresentadora da SIC multiplica-se em reportagens para a estação de Carnaxide e, sempre que pode, “foge” de Lisboa para parte incerta. Desta vez, através da imagem que publicou no perfil de Instagram, é possível ver que a comunicadora foi para o Alentejo. Dentro da piscina infinita e com um lago e os montes à vista, Iva Lamarão não podia ter um melhor acordar. “Manhã perfeita”, escreveu nas […]