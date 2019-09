A mensagem de amor de Meghan Markle em dia de festa

NTV Hoje às 11:50, atualizado às 12:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Meghan Markle declarou-se ao príncipe Harry de Inglaterra no dia em que este assinala o seu 35.º aniversário. A duquesa de Sussex não poupou nos elogios. A ex-atriz utilizou o perfil de Instagram da casa real britânica para partilhar com os seus fãs uma declaração de amor ao pai do seu filho Archie, que festeja este domingo mais um ano. “Desejamos um feliz aniversário a sua majestade, o príncipe Harry, duque de Sussex”, começaram por escrever numa publicação que contém diversas fotografias do duque de Sussex. View this post on Instagram Wishing a very happy birthday to His Royal Highness […]