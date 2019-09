“A minha gravidez foi uma coisa que eu quis”, assume Benedita Pereira

NTV Hoje às 11:00, atualizado às 11:14 Facebook

A atriz apareceu pela primeira vez grávida num evento público. Na gala dos Emmys, Benedita Pereira admitiu que a gestação “foi de propósito”. Foi uma das notícias mais comentadas da última semana. Benedita Pereira está grávida de três meses, fruto da relação com Francisco Roldão Cruz. Depois de confirmar a notícia ao ironizar no perfil de Instagram – “pensava que eram gases e decidi ir ao médico. Fui ver. Era um ser vivo”, brincou – a atriz falou pela primeira vez da gravidez aos jornalistas na gala dos Emmys, que decorreu na passada sexta-feira, no Museu dos Coches, em Lisboa. […]