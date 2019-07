A morte da mãe e a doença do filho. Pedro Laginha confessa momentos de angústia

NTV Hoje às 18:59, atualizado às 19:25 Facebook

Dois dramas que o marcaram para sempre. Pedro Laginha recordou na tarde deste sábado a morte da mãe e a doença do filho. O ator mostrou, pela primeira vez, o lado pessoal em entrevista ao “Alta Definição”. Como nunca ninguém o viu. Pedro Laginha, o diretor do centro de saúde da série da SIC “Golpe de Sorte”, foi este sábado entrevistado por Daniel Oliveira para o programa “Alta Definição”. O também músico abordou alguns temas sensíveis da sua vida, como a doença do filho, Afonso e a perda da mãe. “Tive medo de perder o meu filho. Um medo de […]