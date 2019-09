“A Pipoca Mais Doce” assinala nono aniversário de casamento

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:55 Facebook

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce” e o marido, Ricardo Pereira, celebram, esta quarta-feira, nove anos de casamento. A influenciadora digital assinalou publicamente a data no perfil de Instagram, com uma fotografia do casal no dia da cerimónia. “Olha nós, tão felizes, há nove quilos atrás”, gracejou na descrição. View this post on Instagram Olha nós, tao felizes, há nove quilos atrás ❤ A post shared by A Pipoca Mais Doce (@apipocamaisdoce) on Sep 18, 2019 at 5:06am PDT Do casamento de Ana Garcia Martins e Ricardo Pereira nasceram dois filhos, Mateus, de seis anos, […]