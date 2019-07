A Pipoca Mais Doce celebra primeiro aniversário de Benedita

NTV Hoje às 18:30, atualizado às 18:40 Facebook

A filha de Ana Garcia Martins completou, este domingo, um ano. A data foi assinalada com uma festa de aniversário e um texto comovente nas redes sociais. A Pipoca Mais Doce publicou uma fotografia de Benedita na conta de Instagram e partilhou com os seguidores os momentos mais difíceis de ter dado à luz uma bebé prematura. “Dizem que o dia em que um filho nasce é o mais feliz da nossa vida. No caso da Benedita, isso está longe de ser verdade. Foi um dos dias mais tristes de sempre. Não tenho aquelas fotos típicas que se tiram logo […]