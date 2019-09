A Pipoca Mais Doce desabafa sobre primeiro dia de aulas do filho

NTV Hoje às 11:04, atualizado às 11:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue A Pipoca Mais Doce, revelou o conselho que deu ao filho mais velho, Mateus, no primeiro dia de aulas. A influenciadora digital viveu um dia para mais tarde recordar: a primeira vez que o primogénito foi à escola. A blogger desabafou, no perfil de Instagram, sobre esta nova etapa do pequeno Mateus. “Conversas motivacionais no primeiro dia de escola. Eu: a única coisa que esperamos de ti é que dês o teu melhor. Todos os dias. Mateus: Todos os dias? Mas isso são muitos dias! Parece-me claramente preparado”, contou. View this post on […]