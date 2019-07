“A Pipoca Mais Doce” fez tatuagem em homenagem aos filhos

NTV Ontem às 23:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Ana Garcia Martins, autora do blogue “A Pipoca Mais Doce”, realizou novas tatuagens e partilhou o resultado nas redes sociais, esta sexta-feira. A digital influencer e blogger tatuou o nome dos dois filhos, Mateus e Benedita, no pulso e partilhou a novidade com os seguidores, no Instagram. “Eu sei, eu sei, não precisamos de ter os nomes dos nossos filhos tatuados para nos lembrarmos deles. Mas eu não vou para nova, vai que daqui a uns anos começo a ter dificuldades ao nível da memória? Assim é limpinho”, gracejou na descrição. View this post on Instagram Eu sei, eu sei, […]