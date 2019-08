“A Pipoca Mais Doce” mete a águia de castigo após derrota do Benfica

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:07 Facebook

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue, A Pipoca Mais Doce, colocou a sua águia dourada de castigo após a derrota do Benfica com o Porto. Depois das águias terem perdido por 2-0 contra os dragões, a influenciadora digital não ficou contente com a exibição do Benfica e decidiu colocar a sua águia dourada virada para a parede. “Estás de castigo, minha menina! Virada para a parede até perceberes que as férias já acabaram e que já não estás a banhos em Armação de Pêra! E NÃO QUERO OUVIR UM PIU!” escreveu “A Pipoca Mais Doce” no perfil de Instagram. […]