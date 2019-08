“A Pipoca Mais Doce” reage a acusações sobre plágio

NTV Hoje às 15:00, atualizado às 15:33 Facebook

Após ser acusada de plagiar o humorista Salvador Martinha, Ana Garcia Martins alterou o nome do novo projeto profissional anunciado esta terça-feira. A influencer vai percorrer o país com espetáculos a solo de comédia. Porém, a novidade não foi bem recebida devido ao nome escolhido para o espetáculo, “Sou Menina P’ra Isto”, semelhante ao de uma recente série online de Salvador Martinha, “Sou Menino Para Ir”. Depois das acusações de vários internautas e do humorista, a autora do blogue “A Pipoca Mais Doce” reagiu, através de uma publicação no Instagram, revelando que alterou o nome do espetáculo para “Agora Deu-me […]