“A Pipoca Mais Doce” reage a críticas sobre novo protejo de comédia

NTV Hoje às 12:43, atualizado às 12:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Após anunciar o novo projeto profissional, Ana Garcia Martins confessou, nas redes sociais, que tem sido alvo de algumas críticas. Após marcar presença no roast de José Castelo Branco, a blogger vai percorrer o país com o espetáculo de comédia “Agora Deu-me para Isto” e, ao receber as primeiras impressões do público sobre o projeto, fez um desabafo na conta de Instagram. “Estava aqui a trocar mensagens com uma pessoa que me disse, taxativamente, ‘És péssima humorista’. Viu coisas minhas, não achou graça a nada, e então disse de sua justiça. Eu sou mesmo muito crítica com aquilo que faço”, […]