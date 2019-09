A reação emocionada de Paulo Futre à morte do pai

NTV Hoje às 17:37, atualizado às 18:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Paulo Futre reagiu, na tarde deste domingo, à morte do pai. O antigo jogador garantiu que José Paulo o conhecia melhor do que ninguém e agradeceu-lhe toda a carreira. Momentos de dor. Paulo Futre, antigo internacional português, está de luto pai, José Paulo, que morreu aos 89 anos. Na tarde deste domingo, o ex-Atlético de Madrid, Sporting, FC Porto ou Benfica dedicou uma longa mensagem nas redes sociais ao seu progenitor. “O meu pai conhecia-me tão bem fora como dentro do campo. Desde os meus três anos todos dias jogava com ele no pequeno quintal da nossa casa. E, durante […]