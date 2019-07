“A vadiar pelo bairro” Bárbara Guimarães passeia-se por Lisboa

NTV Hoje às 12:55, atualizado às 13:09 Facebook

Bárbara Guimarães voltou a mostrar-se aos seguidores de cabelo curto. Desta vez, a apresentadora deixou-se fotografar enquanto passeava pelo Bairro Alto, em Lisboa. Depois de se ter mostrado sem cabelo no Dia da Liberdade, que se assinala a 25 de abril, a comunicadora de 46 anos publicou novamente no perfil de Instagram uma fotografia de cabelo curto. “A vadiar pelo bairro”, pode ler-se na descrição de uma imagem em que Bárbara Guimarães aparece a passear pelas ruas lisboetas. View this post on Instagram A vadiar pelo bairro 😁 @galeriadassalgadeiras #family #friends #life A post shared by Bárbara Guimarães (@barbaraguimaraesbg) on […]