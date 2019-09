A viver a segunda gravidez, Cláudia Vieira não deixa de treinar

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 17:04 Facebook

Grávida de cinco meses, Cláudia Vieira continua a praticar exercício físico regularmente. Contudo, a atriz tem algumas limitações. Numa fotografia, partilhada no Instagram, na qual exibe a barriga depois de concluído um treino, a intérprete de 41 anos revelou que as idas ao ginásio continuam, independentemente da gravidez. “Treino feito. Sempre atenta e a ouvir/sentir o meu corpo”, disse Cláudia Vieira na legenda. View this post on Instagram Treino feito✔️ Sempre atenta a ouvir/sentir o meu corpo! #workout #pregnant #5months #motivation #adidas #clubevii #eusouclubevii #fitnessgirl A post shared by Claudia Vieira (@claudiavieiraoficial) on Sep 3, 2019 at 3:22am PDT A […]