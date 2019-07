A$AP Rocky detido por agredir jovem que o seguia na Suécia

Hoje às 09:41 Facebook

O rapper norte-americano A$AP Rocky foi detido, esta quarta-feira de manhã, suspeito de agressão durante uma briga na capital da Suécia.

O músico, produtor e modelo de 30 anos esteve envolvido num confronto físico com outras três pessoas no passado domingo, segundo os procuradores responsáveis pelo caso, adianta a Reuters.

"Uma pessoa foi detida por agressão e três pessoas foram presas por agressão agravada, sendo que o artista é uma dessas três", disse uma porta-voz da Procuradoria, citada pela agência de notícias. A$AP Rocky foi preso de madrugada, poucas horas depois de ter atuado num festival de Hip Hop em Estocolmo.

De acordo com o site de entretenimento TMZ, que cita testemunhas, o desentendimento terá começado num restaurante da capital sueca, por causa de um fones que o músico terá partido e que pertenceriam a outros dois indivíduos. Os homens terão seguido o músico, já na rua, e ameaçado chamar a Polícia. Ainda segundo a mesma publicação, terá sido nessa altura que uma mulher apareceu em cena e acusou um dos dois homens anónimos de a ter apalpado. A$AP Rocky terá então partido para a agressão.

Um vídeo do momento entretanto tornado público mostra o rapper norte-americano - de camisola branca e calções verdes - a deitar ao chão um dos envolvidos. Três outros homens, aparentemente do lado de Rocky, juntaram-se e pontapearam a vítima, que ficou ensanguentada no chão até à chegada de uma ambulância.

O músico partilhou, nas redes sociais, um vídeo que antecedeu a agressão, alegando, na legenda das imagens, que teria sido seguido pelos jovens, que estariam ainda a importunar mulheres na rua.