Abraços, beijos e conversas. Rita Ferro Rodrigues de férias em família

Rita Ferro Rodrigues está a aproveitar ao máximo as férias em família. A apresentadora tem passado o tempo a conversar a apanhar banhos de sol. A comunicadora colocou em pausa a vida profissional e afastou-se da preparação do Canal 11, plataforma da Federação Portuguesa de Futebol, para relaxar rodeada de amigos e familiares. “De manhã o vento amaina e dá para estar na praia. De tarde sopra de tal forma que chegas a casa e tiras dois quilos de areia do couro cabeludo (e de outras partes menos expostas) “, começou por contar Rita Ferro Rodrigues no perfil de Instagram. […]