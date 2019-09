Adele compra mansão de 9,6 milhões de euros em frente à casa do ex-marido

NTV Hoje às 18:15, atualizado às 18:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Adele comprou uma casa de luxo em Beverly Hills, nos Estados Unidos, localizada em frente à casa do ex-mari,do, Simon Konecki. A cantora gastou cerca 9,6 milhões de euros numa casa de luxo para que o filho, Angelo, possa crescer junto do progenitor, de quem a intérprete está separada desde abril, segundo a imprensa internacional. A mansão tem cinco quartos, seis casas de banho, um escritório, um ginásio, uma biblioteca, um estúdio de arte e um terraço com piscina. Jennifer Lawrence, Katy Perry, Cameron Diaz, Ashton Kutcher, Mila Kunis, Penelope Cruz, Javier Bardem e Nicole Kidman serão alguns vizinhos dos […]