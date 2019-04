Adele e Konecki anunciam separação

Ontem às 22:37 Facebook

Adele e Simon Konecki separaram-se depois de estarem mais de sete anos juntos. Em comunicado à Associated Press, os representantes da cantora, Benny Tarantini e Carl Fysh, anunciaram a separação e deixaram claro que não haverá mais comentários sobre o assunto.

"Ambos estão comprometidos a criar o filho juntos e com amor. Como sempre, pedem privacidade. Não haverá mais comentários", lê-se na nota, também citada pelo jornal britânico "The Guardian".

A relação entre a cantora e o empresário começou em 2011. Um ano depois, o casal teve um filho, Angelo. Adele, que sempre foi discreta no que diz respeito à sua vida privada, confirmou, em 2017, na cerimónia dos Grammys, que se tinha casado com Simon Konecki.

"Grammys, eu agradeço. À academia, eu amo-te. Meu empresário, meu marido e meu filho, vocês são a única razão pela qual eu faço isto", afirmou no discurso de agradecimento do prémio.

A cantora, de 30 anos, casou com o empresário em 2016, ao cabo de um namoro de cinco anos. Nascida em Londres, Adele lançou em 2008 o seu primeiro álbum, que chegou ao número um no Reino Unido com temas como "Chasing Pavements" e "Hometown Glo- ry". Em 2011, a cantora teve ainda mais sucesso com o lançamento do álbum com o êxito "Someone".

Konecki cofundou a Life Water, uma marca ecológica de água engarrafada do Reino Unido, que dá fundos à instituição de caridade que o empresário administra, a Drop4Drop, e que fornece água potável a países subdesenvolvidos.