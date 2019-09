Afonso Pimentel: “Só tenho pedalada para os meus filhos”

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 22:03 Facebook

O Toni da novela da SIC “Nazaré” revela o que mudou com a paternidade: trocou os copos à noite pelo surf e pela casa na árvore junto aos pequenos Noah e Alana. O “furavidas” cheio de pinta da novela da noite já conquistou os telespetadores pela sua maneira de ser – apesar das constantes falcatruas e de ter provocado um incêndio, as pessoas elogiam o coração de ouro de Toni e, sobretudo, o amor infinito pela namorada de infância, Nazaré (Carolina Loureiro). Com um ritmo intenso de gravações, que estão a terminar, Afonso Pimentel aproveita as folgas que tem para […]